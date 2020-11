Wohlgemut trotz Pandemie«Es gibt nur eine Möglichkeit, die ganz sicher gegen Corona-Missmut hilft»

Eine neue Studie zeigt, dass immer mehr Schweizerinnen und Schweizer wegen der Corona-Seuche in schlechter oder gar sehr schlechter Stimmung sind. Ein Psychologe sagt, warum das so ist und was man ganz persönlich dagegen tun kann.

Darum gehts Eine grosse Umfrage der SRG zeigt: Die Sorge vor sozialer Isolation und Einsamkeit stieg von 30 Prozent im Juni auf 46 Prozent im Oktober.

Die zwischenmenschlichen Kontakte seien zum ersten Mal stärker von Misstrauen als von Freundlichkeit und Solidarität geprägt.

Um nicht in schlechte Gemütslage wegen Corona zu kommen, helfe nur «eine banale Möglichkeit, die ganz sicher hilft: Bewegung».

Die zweite Welle drückt viel stärker auf die wahrgenommene Stimmungslage als die erste. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung schätzt die Stimmung als schlecht oder sehr schlecht ein, heisst es in einer grossen Umfrage von SRF. Man sorgt sich vor einer Ansteckung, vor sozialer Isolation, vor Einsamkeit. 80 Prozent der Schweizer glauben, erst im Sommer 2021 werde die Situation wieder normal.



In einer gleichen Umfrage im Mai, als die Schweiz still stand, hiess es noch: «Die Gemütsverfassung der Bevölkerung ist bemerkenswert stabil. Der achtwöchige Lockdown hat in der Bevölkerung eher zu Ruhe und Entspannung als zu Spannungen und Konflikten geführt.»

Thomas Spielmann, Corona wird unser Leben noch länger bestimmen. Gibt es psychologische Tricks, die uns davor bewahren, dass Corona uns dauernd runterzieht?

Auf diese Frage hört man immer wieder ganz viele ach so intelligente Antworten. Doch es gibt nur eine banale Möglichkeit, die ganz sicher hilft: Bewegung. Jeden Tag nach draussen gehen, eine Stunde im Grünen spazieren. Das kann man als Kind, das kann man als Senior. In der Zeit, in der man sich im Freien bewegt, kommt man nicht ins Grübeln, man tut etwas für sein Immunsystem, für seine Lunge. All die anderen psychologischen Tricks mögen in der Theorie stimmen. Was wirklich hilft: Geht nach draussen und bewegt euch. Das ist die einzige Möglichkeit. Es ist Selbstheilung.

Schon in der ersten Welle entdeckten viele Schweizer den Sport für sich, andere die Natur. Was könnten wir in der zweiten Welle Neues entdecken, das uns fröhlich macht, jetzt, da es draussen nicht mehr schön und warm ist wie noch im Frühling?

Gerade um die 15- bis 25-Jährigen mache ich mir Sorgen, sie können nicht mehr flirten, sich nicht mehr verlieben. Sie versinken daheim im Internet. Für sie gibt es einen unglaublich einfachen Tipp: In der Schweiz haben wir abertausende Feuerstellen. Geht raus in den Wald, macht ein Feuer, nehmt ein paar wenige Kollegen mit, oder die Kollegin soll noch ihren Bruder mitnehmen, und setzt euch rund ums Feuer. Auch wenn es nass und kalt ist. Vor einigen Wochen gab ich diesen Ratschlag einer jungen Frau. Sie erzählte mir kürzlich, wie sie dann mit Freunden ums Feuer sass. Und dass sie dieses Erlebnis ihr ganzes Leben lang nicht mehr vergessen werde.

Nun heisst es in der neuen SRG-Umfrage, die zwischenmenschlichen Kontakte seien zum ersten Mal stärker von Misstrauen als von Freundlichkeit und Solidarität geprägt. Wie können wir dieses kollektive Gefühl von Hilfsbereitschaft und unbedingtem Zusammenhalt auch in der zweiten Welle im Corona-Winter wiederherstellen?

Auf den Punkt gebracht: Immer wieder wird derzeit von Selbstverantwortung gepredigt. Aber in bisher jeder Seuche in der Geschichte der Menschheit ging es nie um Selbstverantwortung. Es geht in einer Pandemie immer um kollektive Verantwortung. Ich bin ein grosser Fan von Selbstverantwortung, aber nicht in einer kollektiven Krise. Jeder muss begreifen, dass wir ein kollektives Problem lösen müssen. Jeder ist verantwortlich, dass er seine Kontakte minimiert und die Regeln einhält. Und zwar auch dann, wenn die Polizei gerade nicht hinsieht. Es geht nicht in erste Linie darum, dass man sich selbst nicht schädigt. Sondern darum, dass jeder einzelne die anderen nicht schädigt. Man sieht das gut in anderen Ländern, wo die Gemeinschaft wichtiger ist als das Individuum. Sie konnten das Virus kontrollieren. Etwa Neuseeland.

Bemerkenswert ist, dass das Vertrauen in den Bundesrat deutlich gesunken ist, wie die Studie weiter zeigt. Im Frühling wurden Alain-Berset-T-Shirts gedruckt, jetzt brauchen Politiker Personenschutz, weil sie bedroht werden. Wirkt sich dieses umsichgreifende Misstrauen in die Behörden negativ auf unser Wohlbefinden aus?

Das ist absolut entscheidend. In der ersten Phase war der Bundesrat eine ganz starke Führung, der die Menschen vertrauten. Daraus konnte man Hoffnung schöpfen. In der zweiten Welle entpuppte sich der Bundesrat als schwache Führung, alles wurde den Kantonen abgeschoben. Die Menschen konnten sich nicht mehr an Figuren aufrichten, die landesweit den formellen und informellen Lead übernahmen. Dann kippt die Stimmung schnell in die Hoffnungslosigkeit. Es ist eine Lähmung da, das merkt man auch im Bundesrat, wo man sich gegenseitig blockiert. Aus psychologischer Sicht legt das einen Schatten über die Bevölkerung. Die Menschen reagieren, in dem sie Corona bagatellisieren oder im Extremfall Verschwörungstheorien anhängen. Andere reagieren mit Panik, Aggression oder werden depressiv.

Damit die Schweiz wieder glücklich ist, braucht es also eine starke Führung?

Absolut. Es braucht jetzt eine Leaderfigur. Schauen wir nach Deutschland. Dort ist Angela Merkel eine absolut souveräne Leaderin, die Deutschland kühl und ruhig durch die Krise führt.

Eine banale Frage: Können Haustiere uns Corona-Zeit helfen, gefühlsmässig gut durch die Krise zu kommen?

Ganz sicher.

Welche Rolle kann Sexualität spielen, um sich auch in der aktuellen Krisenzeit glücklich zu fühlen?

Sie spielt nicht die gleiche Rolle wie sonst. Es geht in der Krise nicht um Sexualität, sondern es geht um Zärtlichkeit, Streicheln, sich halten. Wenn man Menschen nicht anfasst, dann werden sie krank.

Wenn einem alle Tipps nicht in eine besseren Gemütszustand bringen: An welchen Signalen erkennt man, dass man sich wegen seiner Stimmungslage professionelle Hilfe holen sollte?

Das wichtigste Signal ist: Wenn man an Dingen, an denen man früher Freude hatte, keine Freude mehr hat, braucht man Hilfe. Etwa, wenn man früher viel und leidenschaftlich gelesen hat und das Interesse daran plötzlich weg ist. Oder, wenn jemand innig mit seinem Lieblingsfussballklub verbunden war. Und heute interessiert sich diese Person plötzlich nicht mehr, wie der Klub am Wochenende gespielt hat. Dann ist es höchste Zeit, sich Hilfe zu holen.