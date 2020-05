Jürgen Klopp

«Es gibt schlimmere Dinge, als nicht Meister zu werden»

Liverpool ist noch zwei Siege vom ersten Meistertitel seit 30 Jahren entfernt. Doch Coach Jürgen Klopp hat seine Ansichten in Corona-Zeiten etwas geändert.

Liverpools Trainer Jürgen Klopp ist davon überzeugt, dass das Training der Premier-League-Clubs auch in der Corona-Krise sicher ist. «Die Trainingszentren der englischen Profivereine werden die sichersten Orte überhaupt sein», sagte der 52-Jährige im «Leadership-Talk der DFB-Akademie».

«Da kann sich keiner anstecken. Danach gehen die Spieler nach Hause, verhalten sich, wie sie sich bisher verhalten haben, sind in quarantäneähnlichen Situationen. Das sollte also möglich sein», so der Deutsche.