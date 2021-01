Anhand der Massentests in Wengen konnte das Corona-Virus bislang bei nur sieben Personen nachgewiesen werden. Dennoch hält der Kanton Bern an seiner Strategie für Wengen fest. Laut Tourismusdirektor Rolf Wegmüller haben die negativen Schlagzeilen der letzten Tage bereits drastische Folgen.

Wengen BE : «Es gibt sehr viele kurzfristige Stornierungen»

1 / 5 Corona-Massentest in Wengen: Von 970 Getesteten waren sieben Corona-positiv. Bruno Petroni Laut dem Tourismusdirektor von Wengen würden im Bergdorf trotzdem haufenweise Hotelübernachtungen storniert. Bruno Petroni Dies wegen der negativen Schlagzeilen der letzten Tage. 20m

Darum gehts In Wengen sind bis anhin nur sieben Covidtests negativ ausgefallen.

Trotzdem gibt es momentan sehr viele kurzfristige Stornierungen für den Tourismusdirektor Rolf Wegmüller.

Der Tourismus leidet unter dem «Hotspot»-Ruf, weswegen Wegmüller mehr Transparenz des Kantons fordert.

970 Personen wurden bis Samstagabend bereits auf das Coronavirus getestet in Wengen, wie Gundekar Giebel, Sprecher der Bernischen Gesundheitsdirektion, am Sonntag mitteilte. Unter den knapp 1000 Tests befanden sich jedoch nur sieben positive Resultate. Als einer der einzigen vermutete der Wenger Tourismusdirektor Rolf Wegmüller schon vergangene Woche, dass sich die Anzahl positiver Fälle in Grenzen halten werde, wie die «Jungfrau Zeitung» schreibt.

«Es gab natürlich einige positive Tests, doch die meisten Hotels hier sind zu 100 Prozent Corona-frei», so Wegmüller. Wengen sei deshalb «kein Corona-Hotspot». Doch noch anfangs letzte Woche sah die Situation anders aus: Die Gesundheitsdirektion des Kantons Bern entschied sich dafür, das Lauberhornrennen 2021 in Wengen abzusagen. Als Grund dafür wurde «die beunruhigende epidemiologische Entwicklung in Wengen» angegeben. 60 neue Fälle habe es seit dem 14. Dezember gegeben – und man ging von weiteren Übertragungen auf Personen in Wengen und auf Hotelpersonal aus.

«Anzahl Fälle liegt unter Durchschnitt»

Im Zusammenhang mit der Absage des Lauberhornrennen und den Corona-Fällen vor Ort sorgte Wengen landesweit für Schlagzeilen. Für Tourismusdirektor Wegmüller zeigen sich nun die Folgen davon: «Die Auswirkungen der negativen Schlagzeilen waren innert kürzester Zeit spürbar. Es gibt momentan sehr viele kurzfristige Stornierungen – e inige auch für Februar . »

Er forderte deshalb Transparenz vom Kanton. Die Situation in Wengen sei weniger prekär, als sie dargestellt werde: «Bei uns sind sehr viele Tests durchgeführt worden», so Wegmüller. Anhand dieser Tests seien dann auch Personen ohne Symptome und solche, die mit ihnen Kontakt hatten, in Quarantäne geschickt worden. Er sei sich deshalb sicher, dass die entdeckten Fälle unter dem Durchschnitt anderer Orte liegen.

Zweites Testzentrum eröffnet in Lauterbrunnen