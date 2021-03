Die graue Ausgeh-Uniform der Schweizer Armee gibt zu reden. Mitte-Nationalrätin Marianne Binder-Keller forderte den Bundesrat in einem Vorstoss auf, das Tenue modischer zu gestalten. Eine zeitgerechte, stilvolle Uniform würde die Attraktivität der Armee, speziell auch für Frauen, erhöhen, ist die Aargauerin überzeugt.

Das Postulat würde geprüft werden, die Armee passe ihre Uniformen immer wieder an. Zuletzt sei an der Ausgeh-Uniform 2016 der Schnitt geändert worden. «Ich bin offen, es wird aber nicht der Hauptgrund sein, warum nicht mehr Frauen in der Armee sind», sagt Amherd.