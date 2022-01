Nach Karriereende : «Es gibt so viel Bullshit» – Kimi Räikkönen rechnet mit der Formel 1 ab

Nach 350 Rennen verabschiedete sich Kimi Räikkönen Ende 2021 aus der Formel 1. Nun teilte der 42-jährige Finne ordentlich gegen die Rennsport-Königsklasse aus.

Darum gehts Kimi Räikkönen rechnet in einem Interview mit der Formel 1 ab.

«Es gibt so viel mehr Bullshit, als es die Leute mitbekommen», erklärt der Finne.

Nach 19 Saisons hatte Räikkönen Ende 2021 seine Karriere beendet.

Kimi Räikkönen war nie ein Mann großer Worte. Deshalb verabschiedete sich der «Iceman» im Alter von 42 Jahren leise und ohne Wehmut von der Formel 1. Der Finne betonte stets, froh darüber zu sein, seine Karriere nach 19 Saisonen beendet zu haben.

Nun enthüllt der ehemalige Alfa-Sauber-Pilot auch, warum. «Es gibt so viele Dinge, die da passieren, die keinen Sinn ergeben, zumindest in meinem Kopf», sagt Räikkönen der «Autosport». Doch was meint der Finne damit? «Alle Arten von Bullshit. Wir alle wissen es, aber niemand sagt es. Es sind Dinge, von denen ich denke, dass es sie gar nicht geben sollte», holt der 42-Jährige aus.

«Politiker in der Formel 1»

Dann geht der Finne ins Detail. «Viele Sachen hier sind so fake. Es ist gut, für eine Weile aus diesem Mist draussen zu sein. Es gibt so viel mehr Bullshit, als es die Leute mitbekommen», erklärt Räikkönen. Das liege vor allem an der stark gestiegenen Finanzkraft. «Klar hat Geld die Dinge verändert, wie in jedem anderen Sport. Je mehr Geld man da hineinsteckt, desto politischer wird es. Ich denke, die Leute wollen Macht haben. Es gibt hier eine Menge Politiker, die sich in der aktuellen Politik gut machen würden», ist Räikkönen überzeugt.

So meinte der Finne auf die Frage, ob es in der Formel 1 immer weniger um Rennsport gehe: «Das ist schon seit vielen Jahren so. Vielleicht wird es den Leuten jetzt nur mehr bewusst. Ich weiß eine Menge Sachen, die vor sich gehen, aber ich mische mich da nicht ein. Es ist nicht gesund, wenn man sich da einmischt», so der Finne.

Publikumsliebling Räikkönen war in seiner aktiven Karriere für Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus und noch einmal Alfa-Sauber tätig gewesen, fuhr in 350 Rennen 21 Siege ein, drehte 46 Mal die schnellste Runde und holte 18 Pole-Positions. 2007 krönte sich der «Iceman» mit Ferrari zum Weltmeister.

