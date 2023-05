Community in der Schweiz: «Es gibt sogar Familien, die sich wegen der Wahl zerstritten haben»

1 / 11 Am Sonntag finden die Wahlen in der Türkei statt. Umfragen sehen Erdogan-Herausforderer Kemal Kilicdaroglu knapp in Führung. AFP Der seit 20 Jahren – zunächst als Ministerpräsident, seit 2014 als Präsident – regierende Recep Tayyip Erdogan könnte abgewählt werden. AFP Die türkischstämmige Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan hofft auf einen Regierungswechsel: «Die Menschen wollen, dass es wieder mehr Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Stabilität gibt», so Arslan. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Die Wiederwahl des Türkei-Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist ungewiss. Sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu liegt derzeit knapp in Führung.

Die türkisch- und kurdischstämmige Community sowie Politikerinnen und Politiker in der Schweiz sagen, was sie sich von den Wahlen erhoffen.

In der Türkei werden am Sonntag sowohl das Parlament als auch der Präsident gewählt. Umfragen sehen Erdogan-Herausforderer Kemal Kilicdaroglu knapp in Führung. Erreicht keiner von beiden mehr als 50 Prozent der Stimmen, kommt es zu einer Stichwahl. Laut Volkan Sengül, Präsident des Vereins Société Turco-Suisse STS, wird die Wahl in der Schweiz-türkischen Community seit Wochen heiss diskutiert. Viele Doppelbürger seien wählen gegangen und unterstützen mehrheitlich die Opposition. «Im Gegensatz zu der Community in Deutschland, die in einer Bubble lebt, sind wir in der Schweiz westlicher eingestellt und gut integriert», sagt Sengül.

Das Thema spalte aber auch die Menschen, insbesondere in der Türkei: «Es gibt sogar Familien, die sich wegen der Politik und der bevorstehenden Wahl zerstritten haben», so Sengül. Er selbst erwartet ein knappes Resultat: «Erdogan hat nach wie vor viele Anhängerinnen und Anhänger, insbesondere in ländlichen Gebieten.» Die Opposition sei aber so stark und geschlossen wie noch nie. Zudem dürfte die schlechte wirtschaftliche Lage im Land ausschlaggebend sein: «Die Menschen leiden und wollen eine Veränderung.»

«Das wäre eine Katastrophe für das Land»

Die türkischstämmige Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan hofft auf einen Regierungswechsel: «Die Opposition wird in der Schweiz-türkischen Community breit unterstützt. Viele Menschen von links bis rechts stehen hinter dem Oppositionsführer Kilicdaroglu.» Zahlreiche Türkinnen und Türken hätten genug von der jetzigen Regierung: «Die Menschen wollen, dass es wieder mehr Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Stabilität gibt.» Zudem erhofft sich Arslan von der Opposition eine bessere Wirtschaftspolitik und die Bekämpfung von Korruption. Die grosse Frage sei, ob das Resultat auch akzeptiert werde: «Egal wer gewinnt, eine faire, freie und demokratische Wahl muss akzeptiert werden.»

Auch der türkischstämmige Basler GLP-Grossrat Bülent Pekerman verfolgt die Wahlen gespannt: «Ich habe Verwandte in der Türkei. Die Unzufriedenheit mit der derzeitigen politischen Führung ist weit verbreitet.» Die von Erdogan eingeschlagene politische Richtung «nach Osten» habe die Gesellschaft politisch, wirtschaftlich und sozial in eine miserable Lage gebracht. Zu einer Wiederwahl Erdogans sagt Pekerman: «Das wäre eine Katastrophe für das Land. Er würde mit ganzer Härte gegen die Oppositionsparteien und deren Führerinnen und Führer vorgehen.» Zudem würden die ohnehin nicht gut funktionierenden demokratischen Strukturen des Landes noch mehr leiden und die ganze Gesellschaft würde noch stärker polarisiert.

«Eine Wahlniederlage Erdogans könnte ein Neuanfang sein»

Wie der kurdischstämmige Basler SP-Nationalrat Mustafa Atici sagt, würde eine Wahlniederlage Erdogans viel bedeuten: «Das Land liegt am Boden, wirtschaftlich wie auch demokratisch. Eine Wahlniederlage könnte ein Neuanfang sein und wäre ein grosses Geschenk für die Bevölkerung.» Die Menschen seien sehr aufgeregt: «Die Leute feiern bereits jetzt in der Hoffnung, dass Erdogan abgewählt wird und die Opposition gewinnt. Die Spannung war noch nie so hoch», sagt Atici. Dass eine Abwahl zu Unruhen führen könnte, sei nicht ausgeschlossen: «Gut möglich, dass Erdogan ein knappes Resultat nicht akzeptieren wird und seine Anhängerinnen und Anhänger auf die Strasse gehen.»

Beleidigungen und Angriffe mit Steinen – die Atmosphäre vor der Wahl in der Türkei wurde zuletzt immer angespannter. Der Wahlkampf galt als unfair, vor allem wegen der medialen Übermacht der Regierung. Erdogan führte eine aggressive Kampagne, beschimpfte die Opposition als «Terroristen» und äusserte sich feindlich gegenüber lesbischen, schwulen und queeren Menschen. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Türkei sind entsprechend riesig. Laut Angaben des Innenministers sind am Sonntag 601'000 Sicherheitsbeamte im Einsatz.

