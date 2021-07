Basel - «Es gibt tatsächlich zwei gute Nachrichten an diesem Fall»

Am Sonntagabend krachte ein betrunkener Autolenker in der Pruntruterstrasse frontal in einen parkierten Audi.

Am Sonntagabend endet die Promillefahrt eines 34-jährigen Autolenkers in Basel mit einer Carambolage und erheblichem Sachschaden. Gemäss den Erkenntnissen der Basler Verkehrspolizei verlor der Lenker des weissen Lieferwagens als er aus dem Kreisverkehr in die Pruntruterstrasse einbog die Herrschaft über sein Fahrzeug und krachte frontal in einen korrekt parkierten Audi. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser in zwei weitere Fahrzeuge geschoben, die allesamt beschädigt wurden.