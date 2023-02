Anna Maria Ferchichi geht in Abu Dhabi zur Therapie

Hier teilt Anna-Maria Ferchichi ihre Gefühle mit der Community. Instagram/anna_maria_ferchichi

Darum gehts Influencerin Anna-Maria Ferchichi (41) scheint einiges verarbeiten zu müssen.

Wie sie in ihrer Instagram-Story erzählt, habe sie einen ihr sehr wichtigen Termin wahrgenommen, da, wie sie selbst sagt, «eine Menge los war in den letzten Jahren».

Damit könnten unter anderem Eheprobleme mit Gatte Bushido gemeint sein.

Bushidos Ehefrau, Anna-Maria Ferchichi, wendet sich ungeschminkt in ihrer Instagram-Story an ihre Community. Die 41-Jährige berichtet über einen für sie sehr wichtigen Termin, den sie wahrgenommen hat. «Möchte einfach mal innerlich bei mir aufräumen. Immerhin ist auch eine Menge bei uns los gewesen in den letzten Jahren», erklärt die achtfache Mutter. Alles deutet auf einen Therapie-Besuch hin. So begründet sie auch das Fehlen ihres Make-ups im Gesicht. «Deshalb bin ich auch ungeschminkt hingegangen, da bei solchen Terminen ja meistens die eine oder andere Träne läuft.»

Turbulente Jahre zu verarbeiten

Tatsächlich hatte die kleine Schwester von Popstar Sarah Connor (42) jüngst einige Hürden zu meistern. Die Risiko-Schwangerschaft mit ihren Drillingen hat ihr damals sehr zugesetzt, vergangenen Sommer kam dann noch der Umzug in die Wüstenstadt Dubai dazu, kurz darauf gesundheitliche Probleme mit ihrem Knie, weshalb sie einige Tage im Spital verbringen musste. Wegen des Gerichtsverfahrens ihres Mannes gegen seinen Ex-Manager und Clan-Oberhaupt Arafat Abou-Chaker (46) musste sie sich nicht zuletzt auch um die Sicherheit ihrer Familie sorgen.

Erst kürzlich wurden die Zuschauerinnen und Zuschauer der RTL-Doku «Bushido und Anna-Maria – Alles auf Familie» Zeugen eines gewaltigen Streits, der zwischen dem Ehepaar entbrannte. In der Episode fühlte sich die Influencerin von ihrem Mann im Stich gelassen. Während die gemeinsame Tochter Amaya (1) nach einer Halloween-Party bei Prinz Marcus von Anhalt (56) wegen einer Lungenentzündung ins Spital musste, hatte Anna-Maria noch immer Schmerzen im Knie.

Das alles, während die Familie ins neue Haus umziehen sollte. Bushido (44) hatte keine Lust, seiner Frau beim Packen unter die Arme zu greifen, zeigte stattdessen einem Freund das neue Heim und ging anschliessend mit ihm Pizza essen. Kein Wunder, dass da Anna-Maria der Kragen platzte und sie gegen ihren Gatten wetterte. «Das ist asozial. Ein Haus zeigen? Gehts noch? In zwölf Stunden ziehen wir um! Während ich einpacke, fährt er da hin und geht dann auch noch mit ihm da essen, wo ich mir denke: F*** you. Sorry, f*** you.»

Offenbar soll es beim Promi-Paar öfters zu solchen Situationen kommen. Ihr Mann lebe oft in seiner eigenen Welt, wie Anna-Maria erzählt: «Er ist wie ein kleiner ... Ich weiss nicht, ob man das Wort ‹Autist› sagen darf?» Obwohl der Rapper den ganzen Tag nicht zu Hause sei, scheine er ständig irgendwelche Anforderungen an sie zu haben. «Und dann erwartet er, dass ich an ihm vorbeigehe und ihm sage, wie toll er heute aussieht. Oder warum ich ihn nicht anlächele. Und fünf Minuten später Lust auf Sex haben. So. Das erwartet er von mir als Frau. Trotz diesem ganzen Buckeln.»

«Sie hat zum zweiten Mal ‹Ja› gesagt»

Krise hin oder her, Bushido versucht trotzdem, seine Angebetete ein weiteres Mal an sich zu binden. Mitte November überraschte er seine Liebste mit einem romantischen Dinner und einem zweiten Heiratsantrag samt Ring von Tiffany. In seiner Instagram-Story verkündet der Rapper stolz: «Sie hat zum zweiten Mal ‹Ja› gesagt.» Anna-Maria ist von der romantischen Geste ihres Mannes hin und weg und schreibt über das Bild: «Es berührt mich noch mehr als beim ersten Mal vor 10,5 Jahren!!! Du kennst mich fast zwölf Jahre, kennst all meine Fehler und Macken ... und dennoch möchtest du mich ein zweites Mal heiraten!»

