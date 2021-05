Schutzkonzepte in Badis - «Es gilt Maskenpflicht – ausser beim Schwimmen»

Schwimmen nur in eine Richtung

Auch das Verhalten beim Schwimmen ist in Olten detailliert geregelt. Es gibt nicht nur getrennte Bahnen für Schnellschwimmer und Plauschschwimmer. Auch die Art des Schwimmens ist reglementiert: «Geschwommen wird im Kreisverkehr gegen den Uhrzeigersinn immer am Rand der jeweiligen Zone. Das seitliche Hineinspringen in das Schwimmerbecken ist verboten.» Nochmals eine andere Regelung führt die Badi Zofingen: «Es wird in den Schwimmerbecken pro Bahn nur in eine Richtung geschwommen.»