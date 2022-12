Basel: Fake-Waffe provoziert Polizeieinsatz

«Stop!» Ein Polizist weist ein Auto an, anzuhalten. Auf einem Video eines News-Scouts sind mehrere Uniformierte zu sehen, zum Teil mit vorgehaltener Waffe, wie sie unter einer Brücke offenbar eine oder mehrere Personen anhalten. Anhand des Videos lässt sich aber nur erahnen, was sich am Mittwochabend beim Badischen Bahnhof in Basel abgespielt hat.