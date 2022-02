Rheinfelden AG – «Es gingen laufend neue Meldungen über aufgebrochene Autos ein»

Laut Mediensprecher Bernhard Graser gibt es in der Region ein vermehrtes Problem mit ähnlicher Gelegenheits-Kriminalität. «Es handelt sich um notorisch dreiste Täter», sagt er dazu. So würde gezielt nach unverschlossenen Autos oder Häusern gesucht und diese spontan ausgeraubt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Rheinfelden und Kaiseraugst mindestens zwei Dutzend Autos aufgebrochen und geplündert. Die noch unbekannte Täterschaft schlug bei einigen Wagen die Seitenscheibe ein, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Der Parkplatz der Brauerei Feldschlösschen war mit fast einem Dutzend aufgebrochenen Autos am stärksten betroffen.