«Ich habe bei einem My-Post-24-Automaten ein Paket abgegeben. Wenige Stunden später erhielt ich eine E-Mail mit dem Logo der Post, mit der Aufforderung, 1.10 Franken für die Versandkosten zu bezahlen», so A.

Leserreporterin R. A. wurde am Donnerstag nach der Aufgabe eines Pakets bei einem My-Post-24-Automaten beinahe Opfer von Internetbetrügern. «Als ich das Paket in Zürich aufgegeben hatte, liess ich mir die Quittung an meine E-Mail-Adresse senden, die ich im Automaten eintippte.» Kurz darauf erhielt sie den Beleg.