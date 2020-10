POLIZEIMELDUNGEN ZENTRALSCHWEIZ«Es grenzt an ein Wunder, dass beim Absturz niemand verletzt wurde»

Auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden hat sich am Montag um 16 Uhr ein Unfall ereignet. Eine Autofahrerin (21) wechselte nach dem Reussporttunnel die Spur und fuhr direkt vor einen Lastwagen. Dieser schob das Auto rund 150 Meter vor sich her. Die Fahrerin wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend, als zwei 17-jährige Jugendliche mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug auf der Haldistrasse in Richtung Schattdorf fuhren. Gleichzeitig war ein 55-jähriger Mann in die Gegenrichtung unterwegs. Als die beiden Fahrzeuge kreuzen wollten, geriet das landwirtschaftliche Gefährt mit den Rädern über den Fahrbahnrand hinaus. In Folge stürzte das Fahrzeug rund sechzig Meter im steilen Waldgelände in die Tiefe. Dabei überschlug es sich und kam schliesslich im unwegsamen Gelände auf dem Dach liegend zum Stillstand.