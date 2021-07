Reaktionen auf Urteil - «Es hätte eine unbedingte Gefängnisstrafe gebraucht»

Das Bezirksgericht Frauenfeld TG sah es als erwiesen an, dass es bei den Thurgauer Grossratswahlen zur qualifzierten Wahlfälschung gekommen war.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass es bei den Thurgauer Grossratswahlen zur qualifzierten Wahlfälschung gekommen war.

Fingerabdrücke und verdächtig glatte Wahlzettel: Der ehemalige Stadtschreiber von Frauenfeld, Ralph Limoncelli, ist am Mittwochmittag wegen qualifizierter Wahlfälschung zu einer bedingten Gefängnisstrafe von zwölf Monaten und einer Busse von 3000 Franken verurteilt worden.

Das Bezirksgericht Frauenfeld TG sah es als erwiesen an, dass es bei den Thurgauer Grossratswahlen zur qualifzierten Wahlfälschung gekommen war. Damals wurden Listen für die Grünliberalen irrtümlich der SVP zugerechnet. Bei der Nachzählung kam es zu Unregelmässigkeiten.

Urteil sei lächerlich milde

Andreas Schelling, Grünliberale-Politiker im Kanton Thurgau, ist es zu verdanken, dass der Fall überhaupt vor Gericht kam. Der ETH-Ingenieur stellte nach den Kantonsratswahlen im März 2020 Unregelmässigkeiten fest und stiess den Aufarbeitungsprozess an. Heute sagt er: «Das Urteil ist lächerlich milde. Allein schon die Busse von 3000 Franken, verglichen mit der Abgangsentschädigung von über 80’000 Franken, die Limoncelli bei der Stadt bekommen hat.» Ausserdem findet Schelling: «Angesichts der Schwere des Vergehens, ein Angriff auf demokratische Grundrechte, hätte es eine unbedingte Gefängnisstrafe gebraucht.»

Schelling ist aber froh, dass das Gericht «seinen Spielen» nicht geglaubt hat. Es brauche jetzt Verbesserungen in den Prozessen, auch eine Kontrolle der Kontrolleure. «Man muss jetzt das Vertrauen wieder flicken. Die Leute sagen: Die machen ja sowieso, was sie wollen. Und in diesem Fall ist das wirklich passiert.»