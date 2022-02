Mysteriöser Schuss – «Es handelt sich um ein Geschoss, das auch bei der Armee eingesetzt wird»

Am Donnerstag vor einer Woche spürte ein 38-Jähriger in Frauenfeld plötzlich Schmerzen und suchte darauf einen Arzt auf.

Am Donnerstagnachmittag letzter Woche hielt sich ein 38-Jähriger mit seinen beiden Kindern und einem Bekannten bei der Scheuchenstrasse 42 in Frauenfeld auf, als er plötzlich starken Schmerz im Unterkörper verspürte, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag mitteilte. Nach ärztlicher Untersuchung wurde eine Schussverletzung festgestellt und der Mann ins Spital gebracht. Woher der Schuss kam, ist nach wie vor unklar.

Immerhin wird nun bekannt, dass die verwendete Munition aus einer Armeewaffe stammen könnte. «Es handelt sich um ein Geschoss, das auch bei der Armee eingesetzt wird», sagt Florian Menzi, Sprecher der Militärjustiz, zu 20 Minuten. Die Munition werde jedoch nicht ausschliesslich vom Militär verwendet. Dennoch seien nun die Ermittlungen von den Thurgauer Strafverfolgern an die Militärjustiz übergegangen. «Ein militärischer Untersuchungsrichter hat heute seine Arbeit zu diesem Fall aufgenommen», sagt Menzi. Ein militärischer Untersuchungsrichter habe bei der Militärjustiz eine ähnliche Funktion wie ein ziviler Staatsanwalt. «Wir stehen derzeit erst am Anfang der Abklärungen», heisst es weiter. Aus was für einer Waffe der Schuss abgegeben wurde, ist noch nicht bekannt. Untersucht wird zudem, ob der Schuss allenfalls von einem Schiessplatz aus der Umgebung abgegeben wurde, auf welchen auch die Armee Schiessübungen durchführt, wie etwa dem Schiesssportzentrum Schollenholz, das in der Nähe der Einschussstelle liegt. «Befragungen diesbezüglich werden demnächst stattfinden», sagt Menzi. Die Ermittlungen würden nun einige Zeit in Anspruch nehmen, da es noch viele Unklarheiten gibt.