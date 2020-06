Brand in Weiach ZH

«Es hat einen dumpfen, aber lauten Knall gegeben»

Ein Gebäude in Weiach ZH hat Feuer gefangen. Ein Leser-Reporter berichtet von einer Explosion. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

In Weiach ZH ist es am Donnerstagabend zu einem Brand gekommen. Mehrere Leser-Reporter berichten von einem Haus, das in Vollbrand steht. «Es hat einen dumpfen, aber lauten Knall gegeben», sagt ein Leser-Reporter, der in der Nähe wohnt. Er habe hohe Flammen gesehen, später sei schwarzer Rauch aufgestiegen. Derzeit seien viele Einsatzkräfte vor Ort.