29,5 Grad : Es hat ganz knapp nicht gereicht mit dem Hitzetag

Im Verlauf des Tages kannte die Anzeige des Thermometers in der Schweiz nur eine Richtung – nach oben. Es gab am Mittwoch fast schweizweit einen Sommertag.

Der Mittwoch präsentierte sich von seiner schönsten Seite. Es gab Sonne satt und das in der ganzen Schweiz. Im Flachland wurden verbreitet 27 Grad gemessen. Besonders spannend wurde es am Nachmittag in Chur, wie MeteoNews schreibt. Dort fehlte mit 29,5 Grad nur ganz wenig für den ersten Hitzetag in diesem Jahr.