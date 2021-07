Camping in Tenero TI - «Es hat geschüttet, als ob es kein Morgen gäbe»

In der eigentlichen Sonnenstube der Schweiz hat es geschüttet wie aus Eimern. Und zwar so, «als ob es kein Morgen gäbe», berichtet Ole Bull aus Schinznach-Bad AG. Er befindet mit seiner Familie in den Camping-Ferien in Tenero. Am Donnerstag, kurz nach Mittag, öffnete der Himmel seine Schleusen und heftige Regenfälle gingen nieder. So heftig, dass sogar der Lago Maggiore übers Ufer trat und der Campingplatz Lido Mappo geflutet wurde.