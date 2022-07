Breitenbach SO: «Es hat mir wahnsinnig leidgetan, dass das Tier so einen Tod finden musste»

In Breitenbach wurde am Mittwoch ein Huhn von zwei Hunden zu Tode gebissen. «Mein Nachbar hörte kurz vor dem Mittag ein Knurren und ein Zähnefletschen, also schaute er bei meinem Hühnergehege vorbei. Dort sah er die beiden Hunde. Einer davon mit meinem Huhn im Maul», erzählt die traurige Besitzerin gegenüber 20 Minuten. Der Nachbar habe sie direkt kontaktiert und die Hunde verscheucht. Als sie vor Ort war, sah sie das tote Huhn. Weitere fünf hätten sich ins Innengehege verkrochen. «Es hat mir einfach wahnsinnig leidgetan, dass das Tier so einen Tod finden musste», erzählt sie weiter.

Mit Leinenpflicht wäre das nicht passiert

Fakt ist, es wäre nicht so weit gekommen, wären die Hunde an der Leine gewesen. Bereits Anfang Juli wurde in Pratteln ein Biber vermutlich von einem Hund zu Tode gebissen. Dies, obwohl bis zum 31. Juli in verschiedenen Kantonen aufgrund der Brut- und Setzzeit von Wildtieren in Wäldern und Waldnähe Leinenpflicht herrscht. So auch in den Kantonen Baselland und Solothurn. In Letzterem bestehe laut kantonaler Webseite gar eine ganzjährige Leinenpflicht, könnten die Hunde nicht ständig unter Kontrolle gehalten werden. Weiter ist zu lesen: «Hundehaltende, die sich nicht an diese Pflicht halten, müssen mit einer Busse rechnen.»