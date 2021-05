In Arbon fliegen Vögel in ein Wartehäuschen

André Rodrigues aus Frasnacht TG hörte am Donnerstagmorgen, wie zwei Vögel in das Wartehäuschen einer Bushaltestelle flogen.

André Rodrigues aus Frasnacht TG beobachtet am Morgen, wie zwei Vögel in das Wartehäuschen einer Bushaltestelle fliegen.

Als sich der 25-jährige André Rodrigues auf dem Weg zur Arbeit befindet, beobachtet er, wie zwei Vögel vor ihm in das Wartehäuschen der Bushaltestelle Stahel in Arbon TG fliegen. «Es hat sich grauenhaft angehört», erzählt Rodrigues. Schnell machte er sich auf zum Wartehäuschen, um nach den Vögeln zu schauen. «Einer der Vögel konnte sich schnell aufrappeln und wieder wegfliegen», so Rodrigues. Der Zweite hatte sich schwerer verletzt. «Er hat am Boden herumgezappelt und war nicht mehr im Stande zu fliegen.» Das Leid des kleinen Vogels habe ihn sehr berührt. «Ich habe mich deswegen sehr schlecht gefühlt, weil ich nichts unternehmen konnte», erzählt der 25-Jährige.