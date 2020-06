Vorwürfe wegen sexueller Belästigung

«Es hat sich niemand getraut, etwas zu tun»

Gegen ein Dutzend männlicher Models sagen, sie seien von einem Zürcher Agenten belästigt worden. Laut einer Psychologin ist es wichtig, dass die Männer an die Öffentlichkeit gehen.

Weiter macht Gschwend darauf aufmerksam, dass in Fällen mit einem grossem Machtgefälle – wie etwa zwischen einem Agenten und einem Model – sich immer die Frage stelle, was eine Person zu verlieren hat, falls sie an die Öffentlichkeit geht oder sich an die Polizei wendet: «Wenn ein Karrieresprung auf dem Spiel steht, entscheiden sich viele Betroffene für das Schweigen. Dies geschieht bei Frauen und Männern in der Model-Branche immer wieder. Bis jetzt haben die Männer geschwiegen – es scheint, dass jetzt einige das Schweigen brechen wollen.» Diese Entwicklung halte sie für sehr wichtig und wertvoll, so Gschwend. «Sie dient einem Bewusstwerdungsprozess in der Gesellschaft und hilft hoffentlich anderen jungen Männern, diesen Weg zu beschreiten.»