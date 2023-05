Basel: «Es hat so viel Kraft gekostet, als wir die Strasse erreicht haben»

Um 18 Uhr setzt sich der stille Marsch am Samstag am Aeschenplatz in Bewegung. Rund 300 Personen, mehrheitlich in weiss gekleidet, wie sich das die Witwe gewünscht hatte, sind erschienen. Sie alle erweisen Alican S. die letzte Ehre. Am 18. November stieg ebenda am Taxistandplatz vor der Bank Cler ein 51-jähriger, schwarz gekleideter Mann in sein Taxi. 500 Meter weiter in der Peter Merian-Strasse kämpfte Alican um sein Leben. Mit einem Messer hat ihm der Mann tödliche Verletzungen zugefügt, Alican wurde 49 Jahre alt. In den Augen der Witwe Céline ein kaltblütiger Mord. Der Täter wurde Tage später gefasst und sitzt in Untersuchungshaft.