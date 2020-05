Aktualisiert vor 16min

Riehen BS

«Es hatte eine riesige Rauchwolke»

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Riehen BS am Donnerstagabend waren mehrere Wohnungen betroffen.

von Steve Last

In den Habermatten in Riehen BS kam es am Donnerstagabend zu einem Brand. Auf Aufnahmen von Leserreportern ist zu sehen, wie mindestens zwei Balkone und die Dachterrasse darüber von den Flammen betroffen sind. Laut einem Zeugen brach das Feuer gegen 17 Uhr aus. «Die Polizei war schnell da, die Feuerwehr zehn bis fünfzehn Minuten später», sagt er. Der Rauch und die Menschenansammlung hätten ihn auf das Feuer aufmerksam gemacht. «Es hatte eine riesige Rauchwolke», so der Mann.

Laut dem Zeugen lag der Brandherd im oberen Stock, von wo aus sich das Feuer auf die anderen beiden Wohnungen ausgebreitet habe. Die Staatsanwaltschaft teilte kurze Zeit später mit, dass das Feuer im zweiten Stock der Liegenschaft an der Bäumlihofstrasse ausgebrochen sei. Das Gebäude sei evakuiert und der Brand gelöscht worden. Die Wohnung, in der es brannte, sei stark beschädigt worden und nicht mehr bewohnbar.