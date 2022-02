Strafgericht BS – Es hatte sich schon herumgesprochen, dass die Frau «Geld hat»

1 / 3 Die Geschädigte fiel auf Liebesversprechen und vermeintlich lukrative Investments herein und wurde so um insgesamt 190’000 Franken betrogen. 20min/Matthias Spicher Die 55-Jährige und ihr ehemaliger Geliebter, ein 41-jähriger Kameruner sehen sich nun vor dem Basler Strafgericht wieder. 20 Minuten Der Beschuldigte spielte der Klägerin eine Liebesbeziehung vor mit etwelchen Versprechungen für eine gemeinsame Zukunft, wobei es ihm lediglich darum ging, sich unrechtmässig zu bereichern. 20 Minuten

Darum gehts Ein 41-jähriger kamerunischer Staatsangehöriger muss sich vor dem Basler Strafgericht wegen Betrugs verantworten

Er soll eine 55-jährige Baslerin um insgesamt 190’000 Franken erleichtert haben.

Die grosse Liebe und lukrativen Investments waren aber nur vorgetäuscht gewesen.

Vor dem Basler Strafgericht muss sich am Mittwoch ein 41-jähriger kamerunischer Staatsangehöriger wegen Betrugs verantworten. Ihm wird vorgeworfen, dass er eine 55-jährige Baslerin mit vorgetäuschter Liebe und Investitionsmöglichkeiten um 190’000 Franken gebracht hat. Der Beschuldigte lernte die Frau im August 2018 an einem Fest von ihr kennen. Da habe sich in der afrikanischen Gemeinschaft herumgesprochen, dass die Frau «Geld hat», hält die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift fest.

Als er mit ihr anbandelte, liess sie ihn zunächst abblitzen. Sie wolle keine Beziehung zu einem verheirateten Mann, gab sie ihm zu verstehen. Der Beschuldigte gab dann aber wahrheitswidrig an, dass seine Frau und sein Sohn eigentlich nur seine Schwester und sein Neffe seien und die Heirat nur dazu diene, damit diese auch in die Schweiz einreisen könnten. Die Frau glaubte ihm das. Da sie selbst längere Zeit in Kamerun gelebt habe, «wusste sie, dass solche Sachen möglich sind», so die Anklage.

Infolgedessen spielte der Beschuldigte der Klägerin eine Liebesbeziehung vor mit etwelchen Versprechungen für eine gemeinsame Zukunft, wobei es ihm lediglich darum ging sich unrechtmässig zu bereichern. Aufgrund ihrer Gefühle und erhöhten Vertrauens händigte die Schweizerin in einem Zeitraum von März bis Juni 2019 dem Angeklagten 190’000 aus.

Gefakte Staatsaufträge und Parzellendeals

Der Beschuldigte erzählte der Schweizerin von Investitionsmöglichkeiten in seinem Heimatland, «mit welchen man sehr einfach Geld verdienen könne». Man müsse lediglich Minister bestechen, um an Gelder für staatliche Aufträge zu kommen, die man dann aber nie ausführe und das Geld einfach einstecke. «Blind vor Liebe» hob die 55-Jährige im Februar 2019 35’000 Franken ab und übergab sie dem Angeklagten.

Die Schweizerin hatte aber Skrupel, sich am Steuergeld eines korrupten Landes zu bereichern. Da hatte ihr Liebhaber aber schon eine neue Investitionsmöglichkeit im Köcher. Man könne in seiner Heimat ganz einfach «lotissements» kaufen. Dabei gehe es darum, Land zu kaufen, dieses zu parzellieren und dann gewinnbringend zu verkaufen. Infolgedessen übergab die Klägerin dem Beschuldigten in mehreren Tranchen insgesamt 120’000 Franken.

Der Kleinwagen entsprach nicht seinem Ansehen

Der Angeklagte investierte jedoch nicht in die gemeinsame Zukunft sondern soll sich in Kamerun ein Haus gebaut und das Geld noch für andere persönliche Zwecke ausgegeben haben. Die Geschädigte liess sich sogar noch dazu überreden, ihm ein neues Auto zu kaufen, weil der Kleinwagen, den sie ihm zur Verfügung stellte «nicht seinem Ansehen entspreche».

Die Staatsanwaltschaft wird ihren Strafantrag im Rahmen der Hauptverhandlung stellen. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.