Basel: Wurde erneut ein Taxifahrer brutal ausgeraubt?

An der Klingentalstrasse im Kleinbasel ist es am Donnerstagmorgen zu einem Raubdelikt gekommen.

An der Klingentalstrasse im Kleinbasel ist es am Donnerstagmorgen offenbar zu einem Raubdelikt gekommen. Die Kantonspolizei Basel-Stadt bestätigt einen entsprechenden Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen gehe man von einem Raub aus, wie ein Sprecher der Kapo gegenüber 20 Minuten sagt. Derzeit würden polizeiliche Abklärungen laufen, auch die Spurensicherung sei vor Ort. Zu möglichen Opfern macht die Polizei momentan noch keine Angaben.

Wie ein Leser berichtet, habe es im Zuge des Vorfalls an der Klingentalstrasse aber offenbar Verletzte gegeben. So habe er um etwa 6.40 Uhr beim Weg zur Arbeit beobachtet, wie Polizisten ein Taxi fotografiert hätten. Auf dem Asphalt um das Fahrzeug sei viel Blut zu sehen gewesen, ausserdem blutverschmierte Nasstücher. Laut Anwohnerinnen und Anwohnern sei demnach ein Taxifahrer verletzt worden.

Es wäre der neuste Fall in einer Reihe von Gewaltverbrechen gegen Taxifahrer in der Stadt Basel. So wurde Ende Dezember ein Taxifahrer von einem Paar mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht und ausgeraubt. Nur ein Monat zuvor erstach ein Fahrgast in der Stadt Basel einen 49-jährigen Taxifahrer. Politiker fordern nun mehr Sicherheit für Taxifahrerinnen und Taxifahrer.