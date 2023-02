Basler Fasnacht 2023: Es heisst Räppli, hösch!

«Me het e Blaggedde !» An der Basler Fasnacht gibt es lauter ungeschriebene Regeln von Dingen, die man tut oder eben nicht darf. Und die Fasnacht hat auch ihre eigene Sprache , gerade die Sprache ist den Baslern wichtig. Beim Dichten der Zeedel und Schnitzelbängg achten die Fasnächtler auf korrektes Baaseldütsch. So heisst es etwa Larve und Räppli und nicht etwa Maske und Konfetti. Und letztere liest man nicht vom Boden auf. Und auch aktive Fasnächtler werden damit nicht beworfen. Eine Blaggedde gilt übrigens als relativ zuverlässiger Schutz davor, von einem Waggis mit Räppli gestopft zu werden. Für ein freundliches Lächeln bekommst du dann auch mal ein Mimösli . Wenn man nicht aktiv ist, trägt man im Fall kein Goschdym . Und falls doch, sicher keins aus einem Partyversand.

Mit ihren Sujets nehmen die Cliquen den Zeitgeist, das Welt- und Lokalgeschehen auf die Schippe. Von den 492 gemeldeten Einheiten haben gegen 60 Cliquen eine Thema gewählt, das irgendwie mit dem Klima zusammenhängt, wie etwa Kleben oder Energiesparen. Die Debatte über kulturelle Aneignung oder das Reizwort Woke wird von 22 Gruppierungen ausgespielt. Daneben haben sich die Cliquen auch Roger Federer, der Basler Schrebergartendebatte oder Elektrottinetts angenommen. Die Schnitzelbänkler verdichten die gleichen Themen dann zu pointenreichen Versen, die sie abends in Fasnachtsbeizen und Cliquenkellern vorsingen. 20 Minuten überträgt die Schnitzelbänke im Atlantis am Montagabend live.

Am Montag- und Mittwochnachmittag präsentieren sich die 492 Cliquen, Guggen, Wagen, Chaisen und Schyssdräggziigli am Cortège, so heisst der Umzug. Und dort trägst du deine Blaggedde, sonst kommt der Waggis und du weisst, was dann passiert. Und es heisst Räppli, hösch! In diesem Sinne: E scheeni Fasnacht.