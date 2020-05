Möhlin AG

«Es heisst Robidog und nicht Robicat»

In der Fricktaler Gemeinde Möhlin hat ein Katzenbesitzer Kehrichtgebühren gespart und mit gebrauchtem Katzenstreu einen Robidog-Container gefüllt. Die Facebook-Gemeinde hat dafür wenig Verständnis.

Den zweckentfremdeten Robidog steht in der Fricktaler Gemeinde Möhlin. Auf Facebook gaben die Bilder ganz schön zu reden.

Die Beutel in und auf diesem Robidog in Möhlin sind verdächtig gut gefüllt. Ist hier etwa gar kein Hundekot entsorgt worden?

«Ich finde es nicht in Ordnung», schrieb die Userin zu ihre Post in der Facebook-Gruppe «Du bsich vo Möhli wenn…». Auf einem Spaziergang stiess sie auf einen Robidog, der bis oben gefüllt war mit Katzenstreu. Dieses war zwar fein säuberlich in Hundekot-Säckchen verpackt, aber eben, «die Kästen heissen Robidog und nicht Robicat».