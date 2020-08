vor 20min

Schweizerin in Beirut

«Es herrschen kriegsähnliche Zustände»

Die Schweizerin Souraya Khaled (26) wohnt unweit des Hafens von Beirut. Sie schildert, wie sie die Explosion erlebt hat.

von Daniel Waldmeier

Darum gehts Eine Schweizerin befand sich zum Zeitpunkt der Explosion in einer Wohnung in der Nähe.

«Ich hatte noch nie im Leben so Angst», sagt sie.

Eine Bekannte liegt in kritischem Zustand im Spital.

Am Tag nach der gigantischen Explosion in Beirut sitzt der Schock bei Souraya Khaled noch tief. Die 26-Jährige wuchs in Baden AG auf und wohnt seit knapp zehn Jahren in der libanesischen Hauptstadt. «Die Lage hier ist schlimm. So viele sind gestorben, so viele haben ihre Häuser verloren. Es herrschen kriegsähnliche Zustände», berichtet sie. Die zerstörte Stadt so zu sehen, breche ihr das Herz.

Zum Zeitpunkt des Unglücks weilte sie mit ihrem Mann bei dessen Eltern, rund einen Kilometer vom Hafen entfernt. «Wir fühlten die erste Explosion. Zuerst dachten wir, es sei ein Erdbeben, weil die ganze Wohnung wackelte. Wir rannten, um unter einem Balken Schutz zu suchen. Dann spürten wir die zweite, grössere Explosion. Die Druckwelle war schrecklich, aber Gott sei Dank sind nur die Fenster zu Bruch gegangen.»

Bekannte liegt im Spital

Khaled sagt, sie habe unter Schock gestanden. «Ich hatte noch nie so Angst. So etwas Schlimmes habe ich noch nie erlebt, auch 2006 nicht, als Krieg zwischen Israel und der Hizbollah herrschte.» Familienmitglieder hätten dann versucht, sie zu trösten. Jetzt herrsche für zwei Wochen Notstand, an ein normales Leben sei nicht zu denken.

Nicht alle kamen so glimpflich davon wie ihre Familie. «Die Spitäler sind überfüllt. Eine Bekannte liegt in kritischem Zustand im Spital. Ihr Name wurde auch am TV genannt. Sie war in Downtown, wo die Wucht der Explosion grösser war», sagt Khaled. Die Leute spekulierten über die Ursache des Unglücks. «Niemand weiss, was genau passiert ist. Es kursieren viele Gerüchte.» So wisse man nicht, ob giftige Chemikalien freigesetzt wurden. «Wir haben sofort die Fenster geschlossen. Wenn wir rausgehen, sollen wir zwei Masken tragen.»

Schlimme Wirtschaftskrise

Viele Libanesen seien wütend und würden eine schonungslose Aufarbeitung verlangen, wie es zur Explosion habe kommen können.

Das Unglück trifft den Libanon, der in einer tiefen Rezession steckt, zur Unzeit. «Das Leben hier ist schon in den letzten drei Monaten immer schwieriger geworden. Es gab eine rasante Inflation, viele Leute können sich das Essen nicht mehr leisten.» Ein Dollar kostete lange 1500 libanesische Pfund, inzwischen sind es auf dem Schwarzmarkt 8000. Weil viele Lebensmittel importiert werden, sind die Preise massiv gestiegen, die Stromversorgung ist anfällig. Trotz der schwierigen Situation habe sie immer Hoffnung gehabt, dass es im Libanon bald aufwärtsgehen werde, sagt Khaled. «Nach gestern ist es aber schwierig, die Hoffnung zu bewahren.»

Knall auch in den Bergen hörbar

Sourayas Vater, ETH-Ingenieur Mohamed Khaled, war gestern Abend in den Bergen. «Selbst dort war ein wahnsinnig lauter Knall zu hören – lauter als ein Überschallknall der Luftwaffe in den Schweizer Alpen.»

Die eigene Wohnung in Beirut sei etwa drei Kilometer vom Hafen entfernt: «Trotzdem sind in der ganzen Nachbarschaft die Scheiben kaputt.» Die Stromversorgung sei schon vorher katastrophal gewesen, bald werde es an Nahrungsmitteln und Medikamenten mangeln. Khaled sagt, die Bevölkerung habe kein Vertrauen in die Regierung, dass sie die Probleme löst. «Das Hauptproblem ist die Korruption.»