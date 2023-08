Knutwil LU: Boden bricht bei Powerdays ein – acht Verletzte

Das Video zeigt die Party-Stimmung am Samstagabend. News-Scout

Darum gehts Bei den Knutwiler Powerdays kam es zu einem Vorfall, bei welchem acht Personen verletzt wurden.

Laut einer Teilnehmerin wurde das Publikum dazu angestachelt, auf dem Tribünenboden herumzuspringen.

Ausserdem sei die Evakuation nach dem Bruch des Tribünenbodens chaotisch gewesen.

OK-Präsident Daniel Kunz bedauert den Unfall, bestreitet die Vorwürfe jedoch. Es sei alles gut organisiert gewesen.

An diesem Wochenende fanden in Knutwil die jährlichen Powerdays statt. Am Samstagabend kam es beim Event zu einem Vorfall mit mehreren verletzten Personen. So sprangen ein paar betrunkene Fans auf der Metalltribüne hin und her. Obwohl sie laut OK-Präsident Daniel Kunz mehrfach dazu aufgefordert wurden, mit dem Wippen auf der Tribüne aufzuhören, machten sie weiter. Schliesslich brach die Bodenplatte der Tribüne.

Dabei fielen laut Luzerner Polizei einige Teilnehmende bis zu drei Meter in die Tiefe. Acht Personen mussten mit unterschiedlichen Verletzungsgraden ins Spital gebracht werden. Im Einsatz waren Polizei, Ambulanz und gar ein Rettungshelikopter. Nach dem Zwischenfall wurde der Event abgebrochen und die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden gebeten, das Fest zu verlassen. Am Sonntag wurden die Powerdays jedoch wieder aufgenommen.

«Wir wurden dazu ermutigt, herumzuspringen»

Laura* war an den Powerdays anwesend und erzählt: «Es hatte so viele Leute, dass man nicht wirklich sah, was passiert war. Plötzlich hiess es aber aus den Lautsprechern, wir müssten gehen, weil ein Teil des Bodens zusammengebrochen war.» So habe die Gefahr bestanden, dass weitere Personen verletzt würden. Aus diesem Grund sei das Gelände evakuiert worden.

«Es waren alle sehr betrunken. Es herrschte Party-Stimmung und der Moderator heizte diese noch weiter an. Wir wurden also dazu ermutigt, auf der Tribüne herumzuspringen.» Als man die Teilnehmenden evakuiert habe, sei ein Chaos ausgebrochen. «Niemand wusste, was los war. Einige haben sich erst sogar geweigert, von der Tribüne herunterzugehen», sagt Laura. Ihrer Ansicht nach sei die Evakuation «schlecht organisiert» gewesen.

«Es ist nicht gut, was passiert ist»

Daniel Kunz, OK-Präsident der Knutwiler Powerdays, sagt auf Anfrage von 20 Minuten: «Es ist nicht gut, was passiert ist.» Jedoch bestreitet er die Vorwürfe bezüglich der Organisation: «Es war alles top organisiert. Klar, kann man bei so vielen Leuten nicht alles kontrollieren.» So habe man den Vorfall nicht vorhersehen können, aber dennoch gut reagiert.

Kunz gibt zu, der Speaker habe die Menge zum Auf- und Abspringen animiert. «Der Animator macht seinen Job seit zwölf Jahren und nie ist etwas passiert», so Kunz. «Das ist einfach sehr blöd gelaufen.»

Bei den Powerdays, die jeweils drei Tage dauern, waren geschätzt über 50’000 Personen anwesend. Screenshot / Livestream

Nächstes Jahr mehr Kontrolle über Teilnehmende

Am Sonntagmorgen habe man die Situation zusammen mit der Polizei angeschaut und eingeschätzt. «Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir am Sonntag aus Sicherheitsgründen auf die betroffene Tribüne verzichten. Die anderen waren jedoch noch intakt und konnten problemlos verwendet werden», sagt der OK-Präsident. So habe die Polizei der Wiederaufnahme der Powerdays am Sonntagmorgen zugestimmt.

Ob der Vorfall die Organisation künftiger Events beeinflusse, kann Kunz noch nicht sagen. «Allenfalls werden wir besser steuern, wie viele Leute reinkommen und die Tribünen besetzen», sagt er. Ausserdem müsse man sich mit dem Tribünen-Hersteller absprechen.

*Name geändert

