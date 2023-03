Nach Regenschauern erstrahlen Regenbogen den Zürichsee

In Uerikon am Zürisee fotografierte eine Leserin beispielsweise dieses Prachtexemplar.

Und pünktlich auf den Frühlingsanfang brachten genau diese Schauer schöne Regenbogen in die Schweiz.

Am Sonntag waren in der Schweiz Regenschauer angesagt.

Am Zürichsee brachten diese mehrere Regenbögen mit sich.

Für den Sonntag waren in der gesamten Schweiz Regenschauer angesagt.

Offiziell beginnt der Frühling erst am Montag, doch schon das Wochenende präsentierte sich das Wetter in weiten Teilen der Schweiz sonnig und warm. Am Sonntag ist es dann, wie angekündigt, zu vereinzelten Regenschauer gekommen.