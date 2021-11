Tödlicher Crash in Arisdorf BL - «Es ist, als hätte er seinem Sohn eine Waffe geschenkt»

Beim tödlichen Unfall in Arisdorf in der Nacht auf Samstag, bei dem ein 18-Jähriger ums Leben kam, war Lachgas im Spiel.

Die Stimmung im Auto am Freitagabend war ausgelassen. Nach dem Clubabend beim FC Pratteln fuhren die fünf Teamkollegen in eine Basler Shisha-Bar in der Steinenvorstadt zum Feiern und kauften eine Flasche Lachgas und Lachgasballons. Distickstoffmonoxid ist legal erhältlich und eine beliebte Partydroge bei Teenagern. Die fünf Fussballfreunde konsumierten die Ballons im Auto, auch der 18-jährige Lenker des Mercedes AMG GT 63 zog während der Fahrt an einem Ballon. Das beweist ein Video, das noch in der Unfallnacht auf Snapchat die Runde machte und von seinem Beifahrer gefilmt wurde.