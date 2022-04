Psychosen bei Jugendlichen

Psychosen können durch die Einnahme von Drogen ausgelöst werden, so Ingo Butzke, Chefarzt Klinik für Psychose und Abhängigkeit des Psychiatriezentrums Münsingen.

Angefangen hätten ihre Psychosen, als sie zum ersten Mal LSD konsumiert habe. «Seitdem sind die Stimmen und Halluzinationen für mich zum Alltag geworden – obwohl ich Drogen nie mehr angerührt habe», so Bettina (Symbolbild).

Wie eine Psychose entsteht, wie man sie erkennt und was dagegen getan werden kann, erklärt Kinder- und Jugendpsychiater Alain Di Gallo.

Der Konsum von Antipsychotika hat in der Schweiz zugenommen. Gerade bei jungen Menschen ist der Anstieg laut neuen Zahlen des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN auffällig: Bei den 16- bis 18-Jährigen sind die bezogenen Tagesdosen pro 1000 Einwohner*innen von 2017 bis 2020 um 25,6 Prozent gestiegen, bei Kindern (0–15 Jahre) um 12,1 Prozent.

Psychosen können durch die Einnahme von Drogen ausgelöst werden: Drogen stimulieren Rezeptoren im Gehirn, was unerwünschte Nebenwirkungen haben könne, erklärt Ingo Butzke, Chefarzt Klinik für Psychose und Abhängigkeit des Psychiatriezentrums Münsingen.

«Es gibt einzelne Fälle, bei denen ein LSD-Trip in eine Schizophrenie mündete.»

«Kokain und Amphetamine führen zum Beispiel oft zu Ängsten oder Depressionen. Ecstasy, Cannabis, LSD und Pilzdrogen können psychoseähnliche Zustände auslösen und den Verlauf von bestehenden psychischen Erkrankungen verschlechtern», so der Psychiater. «Es gibt einzelne Fälle, bei denen ein schlechter LSD-Trip in eine Schizophrenie mündete.»

Gemäss mehreren Studien erhöhe Cannabiskonsum unmittelbar das Psychose-Risiko bei Jugendlichen. «Durch den Verzicht auf hochpotentes Cannabis liessen sich im Durchschnitt etwa zwölf Prozent aller Psychosen vermeiden.» Im Psychiatriezentrum Münsingen beobachte er, dass rund die Hälfte der an Schizophrenie Erkrankten regelmässig kiffe, so Butzke. «Marihuana rauchen ist leider gerade bei Jugendlichen weiterhin im Trend.»

Bettina* (18) leidet an Psychosen, seit sie das erste Mal LSD konsumiert hat. Mit uns redet sie über ihre Krankheit:

«Mein Leben fühlt sich an wie ein Horrorfilm»

«Es ist, als hätte ich ein zweites Leben im Kopf. Zu jeder Tageszeit höre ich Stimmen, meist von Männern, die mich beschimpfen. «Du bist es nicht wert! Du bist Abschaum!», rufen sie. Ich sehe schwarze Umrisse von Menschen, die durch den Raum huschen. Mein Leben fühlt sich an wie ein schlimmer Horrorfilm.

Anderthalb Jahre habe ich niemandem vom Horrorfilm in meinem Kopf erzählt. Ich schämte mich so. Doch mein Zustand wurde immer schlechter, ich wurde depressiver. Da entschied ich mich, in eine psychiatrische Klinik zu gehen.