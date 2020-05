ZVV-Direktor Franz Kagerbauer

«Es ist an der Zeit, dass das BAG Klarheit schafft»

Franz Kagerbauer, Direktor des Zürcher Verkehrsverbundes, gibt zu, dass ihn die Corona-Pandemie überrascht hat. Gleichzeitig fordert er von den Gesundheitsbehörden klare Statements. Vor allem in Bezug auf das Tragen von Masken.

Vom Verteilen von Masken, wie es derzeit die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich praktizieren, hält der ZVV-Direktor aber nicht viel. «Dafür sind sie persönlich verantwortlich», so der ZVV-Direktor.

Das Coronavirus hat den Zürcher Verkehrsverbund überrascht. Das gab ZVV-Direktor Franz Kagerbauer, in einem Interview mit der NZZ zu.

Im Kanton Zürich und im ZVV hatte man zwar einen Pandemieplan erstellt, erklärte er. «Das ist noch gar nicht lange her. Wir kannten Sars, die Vogel- und die Schweinegrippe», hiess es weiter. Doch diese Pandemien seien spurlos am öV vorbeigegangen, sagte er.

«Ich weiss nicht, ob jemand in diesem Land sich das vorstellen konnte. In meiner eigenen Wahrnehmung war zuerst alles weit weg, irgendwo in China», betonte Kagerbauer.