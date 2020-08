Steigende Fallzahlen «Es ist an der Zeit, dass die Schweiz die Maskenpflicht einführt»

In der Schweiz steigen die Coronavirus-Ansteckungen rasant. Nicht alle Kantone sind gleich stark betroffen. Infektiologe Andreas Cerny fordert derweil eine Einführung einer generellen Maskenpflicht.

Am Mittwoch hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 311 neue Coronavirus-Ansteckungen in den letzten 24 Stunden gemeldet. So viele laborbestätigte Neuinfektionen gab es letztmals im April. Am Dienstag waren es 197 Fälle, am Montag 128, am Sonntag 253 und am Freitag 268.