Hitler-Eiche - «Es ist an der Zeit, diesen Baum zu fällen»

So kam die «Hitler-Eiche» nach Winterthur

An den Olympischen Spielen in Berlin 1936 wurde den Goldmedaillen-Gewinnern eine «Olympie-Eiche» geschenkt. Eine davon ging an den Winterthurer Georg Miez (1904-1999), der an den Spielen im Bodenturnen gewann. Laut dem «Tages Anzeiger» wurde der Baum von Adolf Hitler persönlich überreicht. Diesen schenkte der Winterthurer Sportler daraufhin der Stadt. «Mit Vergnügen» sei die Stadtverwaltung Winterthur bereit, den Baum «in Obhut» zu nehmen, steht im Stadtratsprotokoll vom 6. Mai 1938. Die damalige Aufschrift: «Olympia-Eiche ‘Sonja’ von G. Miez, Olympia-Sieger in Berlin 1936». Der Sportler hatte den Baum nach seiner Tochter Sonja benannt. Wo die restlichen «Hitler-Eichen» heute stehen, ist nicht vollständig bekannt, einige der Bäume wurden inzwischen aus Pietät gefällt.