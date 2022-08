Kallnach BE: «Es ist beunruhigend» – Mann versuchte, Mädchen in Auto zu locken

Ein schwarz gekleideter Mann versuchte in Kallnach BE ein Mädchen in sein Auto zu locken. Das Kind habe richtig reagiert, sagt die Schulgemeinde. Die Polizei zeigt Präsenz.

1 / 4 In Kallnach versuchte am Freitag ein Mann, ein Kind in sein Auto zu locken. 20min/Matthias Spicher Das Mädchen habe daraufhin richtig reagiert, nichts gesagt und sei davongerannt, heisst es in einer Mitteilung der Schule. 20min/Matthias Spicher Das Mädchen habe sich noch daran erinnern können, dass es sich um ein schwarzes Auto mit einem Freiburger Kennzeichen gehandelt habe. Der Mann sei schwarz gekleidet gewesen. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Als es von einem fremden Mann im Auto angesprochen worden war, habe das Mädchen richtig reagiert, heisst es vonseiten der Schule.

Man werde nun die Kinder in den Klassen darauf aufmerksam machen, wie sie reagieren sollen.

Die Polizei rät, in solchen Situationen sofort eine Meldung zu machen.

Am Freitagnachmittag versuchte ein Unbekannter in Kallnach BE ein Mädchen in sein Auto zu locken. Das geht aus einer Mitteilung an die Eltern der Schulkinder hervor, die 20 Minuten vorliegt. Demnach fuhr ein Auto im Dorfzentrum an dem Mädchen vorbei, öffnete die Scheibe und fragte, ob es einsteigen und mit ihm mitfahren wolle. Das Mädchen habe daraufhin richtig reagiert, nichts gesagt und sei davongerannt, schreibt Schulleiter Lukas Reinhard in der Mitteilung.

Schwarzes Auto, schwarze Kleidung

Das Mädchen habe sich noch daran erinnern können, dass es sich um ein schwarzes Auto mit einem Freiburger Kennzeichen gehandelt habe. Der Mann sei schwarz gekleidet gewesen.

«Es ist schon beunruhigend, dass bei uns in der Gegend so etwas passiert», sagt S.N.* aus dem nahegelegenen Lyss BE, die selbst einen Sohn im schulpflichtigen Alter hat, und in Kallnach viele Eltern kennt. «Ich mache mir auch Sorgen, wenn so etwas in Zürich passiert, aber klar, wenn es so nahe bei uns ist, ist es noch einmal etwas anderes. Und gerade vor Beginn der ersten Schulwoche nach den Ferien.»

Die Familie meldete den Vorfall der Leitung der Schule Kallnach, die daraufhin die Mitteilung verschickte. Die Schule werde aufgrund des Vorfalls Massnahmen ergreifen, wie es darin heisst. Man werde einerseits die Kinder in den Klassen darauf aufmerksam machen, wie in solchen Situationen zu reagieren ist.

Zwischenfälle der Polizei melden

Ausserdem werden die Familien gebeten, dies zu Hause ebenfalls zu besprechen. Gemeindepräsident Urs Köhli bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten, dass die Mitteilung als transparente Information über den Vorfall verschickt worden sei. Und ergänzt, dass «die Kantonspolizei bereits ab der 1. Klasse ausgezeichnete Präventionsarbeit» leiste, die in späteren Klassen wiederholt werde.

Die Kantonspolizei Bern hat allerdings keine Kenntnis von diesem konkreten Vorfall, wie Mediensprecherin Magdalena Rast auf Anfrage von 20 Minuten sagt. «Es ist in solchen Fällen wichtig, sich direkt bei der Polizei zu melden», so Rast. Auf Beiträge in sozialen Medien solle verzichtet werden, damit nicht zusätzlich Gerüchte und Falschinformationen verbreitet werden.

«Generell lässt sich sagen, dass wir mit den Schulen in diesem Thema eng zusammenarbeiten», so Rast. «Wir leisten Präventionsarbeit und wir sind besonders jetzt zum Schulanfang auch auf den Schulwegen präsent.»

*Name der Redaktion bekannt.

