«Es ist damit zu rechnen, dass weitere Zürcher Hotels schliessen müssen»

Die Corona-Krise hat die Zürcher Tourismusbranche hart getroffen. Laut Tourismusdirektor Martin Sturzenegger liegen die finanziellen Einbussen im siebenstelligen Bereich.

Herr Sturzenegger, die Corona-Krise hat die Hotelbranche schwer getroffen. Wie war die Zeit für die Zürcher Hotels?

Sehr schwierig. Die Hotels durften zwar laut BAG offen bleiben, dennoch sind auch bei i hnen die Zahlen der Logiernächte eingebrochen. Drei Viertel der Hotels in Zürich sind derzeit geschlossen , und bei den offenen Hotels ist die Auslastung im einstelligen Prozentbereich. Die Situation ist dramatisch.

Wie hoch waren die finanziellen Einbussen der letzten Monate?

Sehr hoch. Wir reden für Zürich Tourismus von einem siebenstelligen Betrag. In den nächsten Monaten kommt noch viel mehr auf uns zu. Gerade jetzt, wenn der Sommer und damit die Hauptreisezeit beginnt und die Menschen a u s u nsere n wichtigen Quellmärkte n wie Nordamerika oder d en asiatischen Märkte n weiterhin nicht nach Europa reisen können.

Gab es neben dem Atlantis weitere Hotels, die ihren Betrieb einstellen mussten?

Mit welcher Strategie will man die roten Zahlen wieder wettmachen?

Wettmachen lassen sich die Zahlen nicht, jedenfalls nicht kurzfristig. Wir hatten die letzten Jahre Rekordwerte bei den Übernachtungen registriert. Vor allem wegen de r Gäste aus Übersee. Diese bleiben dieses Jahr mehrheitlich fern. Mit den Schweizer Gästen lässt sich das allein nicht kompensieren. Zürich ist für Einheimische keine Zwei-Wochen-Feriendestination. Hier werden wir mit verschiedenen Kampagnen auf Kurz - und Wochenendtrips, Kulturbesuche oder Familienausfl üge in der Region abzielen .

Wie wurden die Betriebe von Bund und Kanton unterstützt?

Gibt es weitere Pläne?

Ja. Derzeit arbeiten wir zusammen mit dem Kanton und der Stadt Zürich an eine m Antrag, um einen Teil der Ausfälle der City - Tax, basierend auf den Logiernächten, über die nächsten drei Jahre kompensieren zu können . So soll die Branche im Wiederaufbau vom starken Zürich - Tourismus-Marketing in den Quellmärkten profitieren und gezielt sowie direkt im Sales unterstützt werden.