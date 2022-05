Panzertreffen in Bürglen TG: «Es ist daneben, den Krieg zu zelebrieren, während in der Ukraine Menschen sterben» 

Die Veranstalter rechtfertigen sich. «Das Panzertreffen dreht sich nicht um den Krieg», sagt Daniel Schnyder, Vizepräsident vom «Verein Panzertreffen». Vielmehr sei man an den Fahrzeugen und an der Technik interessiert.

Es sei nicht angebracht, hier Kriegsmaterial auszustellen, während in der Ukraine Menschen sterben. Auch Politiker finden den Anlass «geschmacklos».

Eine M109-Panzerhaubitze mit dem Säntis im Hintergrund. Ein Leser aus dem Kanton Thurgau stört sich, dass während des Ukraine-Kriegs das Panzertreffen in Bürglen TG stattfindet.

Ein News-Scout ist empört, dass das Treffen trotz des Kriegs in der Ukraine stattfindet.

Am Auffahrtswochenende findet in Bürglen TG das Panzertreffen statt.

Das Panzertreffen in Bürglen TG kann nach einem vierjährigen Unterbruch wieder in Bürglen TG stattfinden. Dass das Treffen wieder am Auffahrtswochenende durchgeführt werden soll, sorgt bei einem News-Scout aus dem Kanton Thurgau für Unmut. «Ich finde diese Veranstaltung überhaupt nicht gut», sagt der Leser, der anonym bleiben möchte.