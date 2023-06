Katja aus Cherson: «Dammbruch ist das Armageddon»:

«Wenigstens sind wir frei», war Katja im März zuversichtlich . Jetzt ist sie den Tränen nahe. Nicht nur, weil das Wasser auch in Teilen von Cherson unaufhaltsam steigt, seit der Kachowka-Staudamm am Dnipro zerstört wurde.

«Ich meine, all die Tiere, die Schäden in der Natur»

«Der Dammbruch ist eine Katastrophe. Die Folgen, die wir jetzt dann sehen, machen mich schrecklich nervös. Und so traurig», sagt Katja und muss sich zusammennehmen: «Ich meine, all die Tiere, die in diesem Moment sterben, die Schäden in der Natur – was für ein schrecklicher Tag.»