Lebendig begraben: «Es ist der komplette Horror» – jetzt spricht der Chef des Verschütteten

Am Donnerstag ereignete sich in Winterthur ein tödlicher Arbeitsunfall.

Am Donnerstagvormittag kam es in Winterthur zu einem tödlichen Unfall: In einem Wohnquartier in der Stadt stieg ein Arbeiter in einen Graben, mit dessen Aushebung er beschäftigt war. In der Folge rutschten die Seitenwände ab und verschütteten den Mann. Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich bei dem Verschütteten um den 27-jährigen N.*