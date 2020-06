Verkehrschaos beim Zoo Zürich

«Es ist echt der Wahnsinn, was hier abgeht»

Am Sonntag zog es zahlreiche Besucher in den Zoo Zürich. Das sorgte mal wieder für ein Verkehrschaos, wie ein Anwohner berichtet.

« Die Besucher stellen dann ihre Autos auf die privaten Parkplätze der Anwohner oder auf das Feld eines Bauern ab. Es ist echt der Wahnsinn, was hier abgeht», so der Anwohner.

Seit der Wiederöffnung am 6. Juni strömen die Zoo-Besucher in Scharen auf den Zürichberg. So auch am letzten Sonntag. Das Problem dabei: Weil viele mit dem Auto anreisten, waren die Parkplätze rasch besetzt. Die Folge: Dutzende Autofahrer stellten ihr Fahrzeug trotz Parkverbot auf einer Wiese ab.