Diessenhofen TG

«Es ist ein emotionaler Schlag»

Die Rheinbadi in Diessenhofen ist Opfer einer Einbruchsserie. Der Betreiber ist frustriert und hofft, dass man die Täter bald schnappt.

Zerbrochene Scheiben, Sachschaden und gestohlenes Geld. Dieses Bild bietet sich am Montagmorgen in der Rheinbadi Rodenbrunnen in Diessenhofen. Es ist bereits der dritte Einbruch innert sieben Tagen. Der erste Einbruch geschah in der Nacht auf Mittwoch. Am nächsten Abend wurde bereits wieder eingebrochen. «Die Täter konnten die Schiebetüren aufzwingen und so ins Innere gelangen», sagt William Schuurman, Betreiber des Bistros der Rheinbadi Rodenbrunnen.