Beachsoccer-Star Glenn Hodel spricht über den WM-Halbfinal

«Wir haben gute Chancen und sind auf Augenhöhe. Bei uns läuft alles super. Wenn nicht jetzt, wann dann?», so Glenn Hodel (24) zu 20 Minuten.

Nun steht die Beachsoccer-Nati im WM-Halbfinal. In diesem wartet Russland (17 Uhr).

Glenn Hodel, wie haben Sie den 10:1-Sieg gegen Uruguay gefeiert? Gab es ein paar Bier?

Bei welchem Teil sind Sie denn?

Sie haben vier Tore geschossen. Was war das für ein Gefühl?

Wenn man als Spieler ein Tor macht, ist das immer ein mega geiles Gefühl. Im Spiel zuvor war ich gesperrt und so war ich ziemlich heiss auf den Viertelfinal. Als Stürmer will man Tore machen, man wird daran gemessen. Aber klar, vier Tore in einem WM-Viertelfinal, das ist bombastisch. Viel mehr kann ich mir eigentlich nicht wünschen.