Wladimir Putin: Südafrika rät Kremlchef von Einreise ab

Russland-Präsident Wladimir Putin könnte im August am Brics-Gipfel in Südafrika teilnehmen.

Die südafrikanische Regierung rät dem russischen Staatschef Wladimir Putin von der Reise zu einem Wirtschaftsgipfel in das Land ab – wegen des internationalen Haftbefehls gegen ihn. Südafrika versuche, Putin davon zu überzeugen, dass er nicht zum Brics-Gipfel in Johannesburg komme, damit das Land keine rechtlichen und diplomatischen Schwierigkeiten bekomme, teilte der stellvertretende südafrikanische Präsident Paul Mashatile in einem Interview der Nachrichtenwebsite «News24» am Freitag mit.