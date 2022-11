Stress im 20-Minuten-Radio-Interview: «Es ist ein guter Moment, den Leuten einen tieferen Einblick zu mir zu geben»

Vergangenes Jahr erklärte er mit der Single «Bye», wie er in den dunklen Momenten wieder Mut fasste.

Die Kollaboration folgt für den Rapper auf eine Zeit der Offenbarungen. Auf dem Album «Sincèrement» von 2019 thematisierte er erstmals in einer so öffentlichen Form das schwere, sehr persönliche Thema Depression.

Stress ist seit knapp 20 Jahren in der Schweizer Musikszene präsent. Zuletzt tat er sich mit einem der vielversprechendsten hiesigen Talente zusammen: Marius Bear (29).

In den vergangenen Wochen erschien neben der Biografie «179 Seiten Stress» auch eine neue Single mit Marius Bear.

Stress, soeben ist ein Buch über dein Leben erschienen. Was hat dich dazu bewogen, eine Biografie zu veröffentlichen?

Manchmal sagt man mir: «Hey, du bist ja Schweizer.» Aber eigentlich bin ich in Estland aufgewachsen. Ich dachte, vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, den Leuten einen tieferen Einblick zu meiner Person zu geben. Auch, weil ich angefangen habe, offener über mich und meine Gefühle zu sprechen. So auch über die psychischen Probleme, die ich hatte.

Spontan. Ich war vor ein paar Monaten an einer Party und hab Marius gesehen und gesagt: «Du weisst, dass wir irgendwann einen Song zusammen machen werden» – er hat einfach eine geile Stimme. Ein paar Monate später war ich mit meinem Produzenten im Studio, wir arbeiteten an einem Lied. Er meinte dann: «Weisst du, was grossartig wäre? Wenn Marius das singen würde.» Dann hab ich ihn einfach angerufen und zwei Tage später war er im Studio. Es passierte alles sehr schnell.