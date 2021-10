Tötungsdelikt in Rapperswil-Jona – «Es ist ein hoch traumatisches Erlebnis für die ältere Schwester»

Diese Woche sind in Rapperswil-Jona noch Herbstferien. Ramming glaubt aber, dass es positive Effekte haben könnte, wenn das Mädchen am Montag wieder in die Schule geht. «Der normale Alltag kann sehr stabilisierend wirken in einer Situation, die völlig ausserhalb der Normalität liegt», sagt der Experte. (Symbolbild)

Am Montagmorgen ist es in Rapperswil-Jona zu einem Tötungsdelikt gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass ein 54-jähriger Vater zuerst seine zwölfjährige Tochter und danach sich selbst getötet hat. Der 54-Jährige war der Kantonspolizei St. Gallen nicht bekannt, wie Mediensprecher Hanspeter Krüsi bestätigt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Ein normaler Alltag wirkt stabilisierend

Die Tat des Vaters bedeute für die ältere Tochter einen schweren Vertrauensverlust – dazu komme der Verlust der jüngeren Schwester. «Das ist etwas so Unerwartetes und ein hoch traumatisches Erlebnis für die ältere Schwester», so Ramming. Es werde viel Zeit, Normalität und Raum brauchen, um diese schwierigen Momente zu verarbeiten. Diese Woche sind in Rapperswil-Jona noch Herbstferien. Ramming glaubt aber, dass es positive Effekte haben könnte, wenn das Mädchen am Montag wieder in die Schule geht. «Der normale Alltag kann sehr stabilisierend wirken in einer Situation, die völlig ausserhalb der Normalität liegt», sagt der Experte.