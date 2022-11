Tod von High-Society-Lady: Dilek Erteks Freund spricht über Medienberichte

Während die Ermittlungen auf dem Kreuzfahrtschiff Norwegian Spirit in Tahiti zum zweiten Mal durchgeführt worden sind, ist Dilek Erteks Lebenspartner* allein wieder nach Luzern zurückgekehrt. Auf Anfrage von 20 Minuten wollte er sich über die Geschehnisse auf dem Schiff, die für Ertek im Meer vor der Küste Französisch-Polynesiens tödlich endeten, nicht äussern: «Ich gebe keine Statements ab. Es ist der Horror, wie viel Unsinn in den Medien geschrieben steht und ich werde das weitere Vorgehen mit meinem Anwalt besprechen.» Fakt ist, dass die Staatsanwaltschaft Luzern bisher nicht in die Untersuchungen über das Verschwinden von Ertek involviert ist, weil keine Anzeige vorliegt.

Während der ungeklärte Todesfall in der Türkei hohe Wellen schlägt und sich die Medien mit Neuigkeiten über den Fall überschlagen, trauern ihre Freunde auch in der Schweiz über das tragische Ende der 68-jährigen High-Society -Lady, wie ein Bekannter* auf Anfrage bestätigt. «Sie lebte in einer schwarz/weissen Welt. Graustufen gab es für sie nicht.» Er sagt weiter, dass Ertek eine Frau war, die das Leben voller Glamour genossen hatte. Auf der anderen Seite wird sie als sehr grosszügig und bescheiden beschrieben. «Sie war auch leidenschaftlich, temperamentvoll und sie wusste, was sie wollte.»

Am 5. November 1953 wurde Ertek in der Türkei in eine gut situierte Familie hinein geboren. Später besuchte sie eine katholische, österreichische Schule, bevor sie Architektur studierte. Das Reisen, welches sie auch beruflich in viele Länder führte, machte Ertek ihr Leben lang viel Freude. «Sie war eine sehr intelligente Frau, die ein grosses Auffassungsvermögen und ein grosses Wissen hatte», sagt ihr Bekannter weiter. Sie sprach mehrere Sprachen, war eine gute Rhetorikerin und besass Wohnungen in verschiedenen Ländern. Obwohl sie seit über 20 Jahren in Luzern lebte, war sie erst in den letzten Jahren über längere Zeit hinweg in der Zentralschweiz anzutreffen. «Ich denke, sie suchte das Einfachere, sie wurde besinnlicher, ruhiger und gesundheitsbewusster.» Aber sie mochte auch gerne Gesellschaft, war unterhaltsam, amüsant und verspielt.