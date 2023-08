Rihanna ist zum zweiten Mal Mama geworden

Den neuen Berichten zufolge hat das zweite Kind am 3. August das Licht der Welt erblickt.

Das zweite Baby von Sängerin Rihanna und US-Rapper A$AP Rocky soll am 3. August das Licht der Welt erblickt haben.

Die zweite Schwangerschaft hatte Superstar Rihanna (35) noch auf denkbar spektakuläre Art und Weise enthüllt: Vor einem gigantischen Millionenpublikum beim vergangenen Superbowl. Die Geburt hingegen scheinen die Sängerin und der Vater des Kindes, Rapper A$AP Rocky (34), privater gehalten zu haben. Die US-amerikanische Klatschseite «TMZ» jedenfalls will aus dem Umfeld der beiden Stars, die seit 2020 offiziell ein Paar sind, in Erfahrung gebracht haben, dass das zweite gemeinsame Kind längst auf der Welt sei.

Sogar das genaue Geburtsdatum sei demnach bekannt – bereits am 3. August habe Kind Nummer zwei das Licht der Welt in Los Angeles erblickt. Weiter heisst es, dass es sich bei dem Baby um einen Jungen handeln würde und immerhin schon feststehe, dass der Name des Jungen mit einem «R» beginnt. Weder Rihanna noch A$AP Rocky haben bislang jedoch über Social Media Hinweise auf die Geburt gegeben, geschweige denn Details zu Babygeschlecht oder Namen verraten. Vor einer Woche berichtete das US-Portal «Media TakeOut», dass Rihanna ein Mädchen zur Welt gebracht haben soll.