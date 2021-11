Ex-Bachelorette : Es ist ein Mädchen – Zaklina Bäbler ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Baby-News aus dem Hause Bäbler: Zaklina (ehemals Djuricic) und ihr Mann Bruno sind Eltern eines Mädchens geworden.

Sie hatte sich lange zurückgehalten mit den Schwangerschafts-News. Die Bachelorette von 2016 machte erst in der 20. Schwangerschaftswoche bekannt, dass sie und ihr Mann ein Kinde bekommen werden. Und nun ist es so weit: Die kleine Lily ist am 06. November gesund auf die Welt gekommen, wie Zaklina in ihrer Instagram-Story verkündet. Die Tochter der glücklichen Eltern kam um 15.10 Uhr auf die Welt.