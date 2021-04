Als «ökologischen Unsinn» schimpft eine Basler Anwohnerin die Abfallplanung in ihrem Hirzbrunnen Quartier. «Erst wurden wir noch dazu angehalten, unsere Büsche in den Vorgärten zurück zu schneiden, dass das neue E-Müllauto durch unsere Strasse kommt», erzählt sie. Doch die fix einberufene Gärtner-Aktion scheint keine Wirkung gezeigt zu haben. Denn: Das E-Fahrzeug der Stadtreinigung habe immer noch Probleme, die engen Strassen zu passieren.

Ein normaler Pick-up der Reinigungstruppe müsse nun die blauen Bebbisäcke vor den Einfamilienhäusern einsammeln. Die Säcke landen schliesslich alle auf einem grossen Haufen am Ende einer Einbahnstrasse und warten darauf, vom E-Auto abtransportiert zu werden. «Da wir mitten in den Familiengärten wohnen, die jedes Wochenende richtige Mülldeponien hinterlassen, fühlen wir Quartierbewohner uns langsam aber sicher veräppelt.» Der Anblick des Abfallbergs in der Vorstadtidylle sei aber nicht das grösste Problem.